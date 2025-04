Auto fährt in Straßenfest: Mehrere Tote in Kanada

In Vancouver in Kanada ist ein Autofahrer in ein Straßenfest gerast und hat mehrere Menschen getötet. Viele andere Teilnehmer des Festes seien verletzt worden, teilte die Polizei am Samstagabend (Ortszeit) mit. Der Fahrer sei in Gewahrsam genommen worden. Es handle sich um einen 30 Jahre alten Mann, der der Polizei bekannt gewesen sei, sagte der stellvertretende Polizeichef Steve Rai in Vancouver.

von APA