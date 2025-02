Ausstellung "Bomben gegen Minderheiten" in Oberwart

In Oberwart ist am Freitagabend die Ausstellung "Man will uns ans Leben - Bomben gegen Minderheiten 1993-1996" eröffnet worden. Es sei 30 Jahre nach dem Rohrbombenattentat mit vier toten Roma "immer noch wichtig, die Ereignisse von damals aufzuarbeiten und sich kritisch damit auseinanderzusetzen, sowohl in der Kultur als auch in der Politik", sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

von APA