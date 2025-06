Attacke in Grazer Schule: Rat auf Draht gibt Eltern Tipps

Nach der Attacke in einer Grazer Schule mit mehreren Toten hat der psychosoziale Notdienst Rat auf Draht Tipps für Eltern gesammelt, wie sie ihre Kinder in dieser Situation begleiten können. Die Notrufnummer bekomme erfahrungsgemäß "einige Anrufe von Jugendlichen, die Angst haben, dass so etwas auch bei ihnen in der Nähe oder an ihrer Schule passieren könnte", sagt Brigit Satke, Leiterin des Beratungsteams, in einer Aussendung. Rat auf Draht stehe als Ansprechpartner bereit.