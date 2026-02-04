Atom-Abrüstungsvertrag zwischen USA und Russland läuft aus

Kurz vor dem Auslaufen von "New Start" im Februar 2021 wurde es um fünf Jahre verlängert. Im vergangenen Jahr schlug Kreml-Chef Wladimir Putin den USA vor, das Abkommen um ein Jahr zu verlängern. US-Präsident Donald Trump nannte den Vorstoß zwar "eine gute Idee", es passierte jedoch nichts. Aus Sicht der USA sollte ein künftiges Atomabkommen neben Russland auch China einschließen.