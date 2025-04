Aktivisten protestieren gegen "Porsche-Tunnel" in Salzburg

In der Stadt Salzburg demonstrieren Aktivisten in der Osterwoche gegen den geplanten Bau eines privaten Autotunnels, den Porsche-Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche zu seiner im Jahr 2020 gekauften Villa am Kapuzinerberg errichten lassen will. Der dreitägige Protest startete am Dienstag mit dem Entfalten von gut sichtbaren Bannern mit Aufschriften wie "Stoppt den Porsche-Privat-Tunnel", der Verteilung von Flyern und einer Diskussionsrunde.

von APA