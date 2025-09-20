90,56 Prozent für neuen steirischen SPÖ-Vorsitzenden Lercher

Der Parteitag der steirischen Roten hatte traditionell mit einem Frühstück, begleitet von Jazzklängen, begonnen. In der Premstätten Halle am Schwarzlsee war überall "Deine Lebensrealität. Mein Auftrag" zu lesen, Lerchers Motto. Hinzu kamen auffällige Markierungslinien am Boden, die beispielsweise den Weg zum Catering wiesen. "Klare Linie mit Max Lercher" lautete die dazu passende Erklärung.

Rund 400 Delegierte sowie etwa 600 weitere Gäste waren zum Parteitag gekommen. Auf sämtlichen Stühlen hingen weiße Stoffsackerl mit dem Motto und dem Konterfei von Lercher in Rot aufgedruckt. Neben gratis Pickerl und Bierdeckel mit demselben Branding gab es auch T-Shirts mit dem durchaus einprägsamen Aufdruck zu je zehn Euro zu kaufen. Zum Einzug erhielt Lercher Standing Ovations sowie herzliche Begrüßungen etwa durch seine Vorgänger Michael Schickhofer und Anton Lang sowie auch Staatssekretär Jörg Leichtfried.

Lang hatte die Direktwahl eingeführt und im Jänner 2024 knapp 91,7 Prozent der Stimmen erhalten. Nach der Schlappe bei der Landtagswahl im November 2024 zog sich Lang an der Spitze der steirischen SPÖ zurück und übergab an Lercher. Dieser ist nun auch offiziell zum Vorsitzenden gewählt worden. Landesgeschäftsführer Florian Seifter zeichnete Lerchers Aufgabe in den Begrüßungsworten vor: Er muss die Partei neu aufstellen.

Nach einer Grundsatzrede des neu gewählten Vorsitzenden sollte am Nachmittag auch noch Ex-Bundeskanzler Christian Kern eine Keynote sprechen, doch er musste unerwartet auf eine berufliche Auslandsreise. Seine Rede über den Industriestandort Österreich und Europa wird daher per Video eingespielt.