18-Jähriger in Steiermark wegen Terrorverdachts festgenommen

Die Polizei hat am Wochenende einen in der Obersteiermark lebenden 18-Jährigen festgenommen, der offenbar im Internet zu Bombenbauplänen und Anschlagsmöglichkeiten recherchiert haben soll. Der Hinweis kam laut Polizei von einem ausländischen Partner-Sicherheitsdienst. Der Jugendliche wurde bereits am Sonntag nach der Einreise nach Österreich geschnappt. Er wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Er ist den Sicherheitsbehörden kein Unbekannter, hieß es auf Anfrage.

von APA