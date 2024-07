WKO-Exportpreis in Silber für COPA-DATA

COPA-DATA, ein familiengeführtes Unternehmen, betreibt seinen Entwicklungsstandort in Salzburg und verfügt über 13 Tochtergesellschaften weltweit. Als Associate Partner des World Economic Forum und eines der wenigen österreichischen Tech-Unicorns mit einem Marktwert von über einer Milliarde US-Dollar im Jahr 2022, zeigt das Unternehmen seine globale Ausrichtung.

Mit über 400 Mitarbeitern und 16 Distributoren in mehr als 100 Ländern sowie 450 Partnerunternehmen zur Systemintegration hat COPA-DATA seit seiner Gründung im Jahr 1987 bereits 300.000 Installationen seiner Software gezählt. Diese globale Vernetzung und der starke Fokus auf Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit haben das Unternehmen auch durch wirtschaftliche Krisen, wie die Covid-Pandemie, stabil wachsen lassen.

Die "Exporters' Nite 2024" zeichnete die besten Export-Unternehmen Österreichs in sechs Kategorien aus. In der Kategorie Information und Consulting erhielt die PLAION GmbH den Exportpreis in Gold, und die ETM professional control GmbH den Preis in Bronze.