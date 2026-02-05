Wirtschaftskammer Kärnten bilanziert 2025: Serviceleistungen im Wert von 40,3 Millionen Euro

Die Wirtschaftskammer Kärnten (WK Kärnten) meldet für das Jahr 2025 eine hohe Nachfrage nach Beratung und Unterstützung. Laut aktueller Leistungsbilanz bearbeitete die Kammer 51.164 Serviceanfragen und erfasste 215.261 Servicestunden digital. Gegenüber 2024 sei die Zahl der Leistungsstunden erneut gestiegen.

WK Präsident Jürgen Mandl beziffert den Gegenwert dieser Leistungen mit 40,3 Millionen Euro. Damit liege der Wert des Wirtschaftskammerservice über den Mitgliedsbeiträgen von rund 36 Millionen Euro. Berücksichtigt seien dabei ausschließlich Services, die ein privatwirtschaftlicher Anbieter grundsätzlich verrechnen könnte. Mandl verweist auf die wirtschaftliche Lage, die von Bürokratiebelastung, geopolitischen Unsicherheiten und internationalen Handelsdebatten geprägt sei. Gerade dann brauche es rasche, verlässliche Hilfe für Betriebe.

Auch zur Qualität des Angebots nennt die Kammer Zahlen. Unternehmen hätten sich im Schnitt knapp 2,6 Mal pro Jahr an die Expertinnen und Experten gewandt. Eine Beratung dauerte im Durchschnitt 38 Minuten. In der Bewertung nach Schulnotensystem erreichte das Service laut WK erneut eine 1,1. Besonders häufig hätten Ein Personen Unternehmen sowie Kleinst und Kleinbetriebe Kontakt aufgenommen, aus diesem Segment kamen 29.248 Anfragen. Bei Großbetrieben mit mehr als 250 Beschäftigten lag die Kontaktquote laut WK bei 76 Prozent.