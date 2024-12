Nächste Runde für den „Pop.up.Store.” des Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds

Der Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) startet mit 16. Dezember die nächste Runde seines „Pop.up.Store.”. Das KWF-Produkt richtet sich sowohl an Gründer:innen als auch an bereits bestehende Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen und bietet ihnen die Möglichkeit ihre Geschäftsidee in einem realen Umfeld auszuprobieren. In diesem Jahr nehmen die Städte Villach, Wolfsberg, Feldkirchen, St. Veit, Gmünd, Radenthein, Althofen, Friesach, Ferlach und St. Andrä teil.