UKO Microshops geht an Wiener Börse

Das Salzburger Familienunternehmen UKO Group, führend in Österreich im Bereich innovativer Verkaufsautomatenlösungen, verdreifachte seinen Jahresumsatz in diesem Geschäftsfeld innerhalb von fünf Jahren von 3 Mio. Euro (2019) auf über 9 Mio. Euro (2023) und wird 2024 erstmals die 10-Millionen-Euro-Grenze überschreiten. Aufgrund der kontinuierlich steigenden Nachfrage nach den Produktlösungen von UKO Microshops ist von einem weiterhin hohen Wachstumskurs auszugehen.

Das geplante Börsenlisting der UKO Microshops AG, das für Dezember 2024 an der Wiener Börse geplant ist, markiert einen bedeutenden strategischen Schritt: „Mit dem Börsenlisting setzen wir einen entscheidenden Schritt um sichtbarer zu werden, damit unsere Marke UKO Microshops sowie unsere technologisch führenden Lösungen im gesamten DACH-Raum schneller bekannt und somit schneller ausgerollt werden können. Mit unseren an die Bedürfnisse der Zeit angepassten Lösungen, schließen wir die Lücke zwischen Online- und stationärem Einzelhandel“, so Moritz Unterkofler, der das Unternehmen seit 2016 in zweiter Generation führt.