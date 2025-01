Startschuss für „Austrian Chips Competence Center“ in Graz

Laut Gfrerer will das AT-C³ zum „One-Stop-Store“ für Industrie und Forschung in Österreich entlang der ESBS-Wertschöpfungskette werden: „Damit eröffnen wir auch neue Chancen für die österreichische ESBS-Branche (Electronics and Software Based Systems) in Europa. Und wir leisten einen wesentlichen Beitrag zum europäischen Ziel, bis 2030 durch die Etablierung eines hochmodernen Chip-Ökosystems die Produktionskapazität auf 20 Prozent des Weltmarkts zu erhöhen.“

Für „Silicon Austria Labs“-Geschäftsführerin Christina Hirschl sind Forschung und Entwicklung der Schlüssel für eine zukunftsfähige Wirtschaft: „Besonders in der Forschung sind High-Risk-/High-Gain-Projekte entscheidend. Solche Projekte, die auf disruptive Technologieänderungen, innovative Materialanpassungen oder eine massive Weiterentwicklung bestehender Technologien abzielen, erfordern nicht nur langfristige Planung, sondern auch erhebliche Investitionen. Umso wichtiger ist es, ein starkes Netzwerk an Partnern zu vereinen – und genau hier bietet das Competence Center AT-C³ ideale Voraussetzungen. Solche Projekte ebnen den Weg für bahnbrechende Innovationen und stärken die Wettbewerbsfähigkeit in einem dynamischen Marktumfeld.“