Sebastian Neumayer: Süßigkeitenrevolution aus dem Innviertel

In der aktuellen Folge von OÖ ungefiltert berichtet Sebastian Neumayer von seinem spannenden Weg zur Gründung eines erfolgreichen Onlineshops für internationale Süßigkeiten. Der junge Unternehmer, derzeit im sechsten Semester seines Wirtschaftsstudiums in Linz, teilt mit Ihnen seine Erfahrungen rund um den Aufbau seines Geschäfts – von der ersten Idee bis hin zur konkreten Umsetzung.

Die Inspiration für sein Geschäftsmodell erhielt Herr Neumayer während eines Urlaubs in Kanada, wo er auf außergewöhnliche Süßigkeiten stieß, die in Österreich kaum erhältlich sind. Zurück in der Heimat fasste er den Entschluss, genau diese Marktlücke zu schließen.

Trotz der Doppelbelastung durch Studium und Selbstständigkeit schildert er eindrucksvoll, wie er seinen Onlineshop Schritt für Schritt aufgebaut hat – beginnend mit einer anfangs schwierigen Phase ohne Bestellungen. Er betont die zentrale Rolle von Social Media, Online-Werbung und zielgruppenorientierter Produktwahl – darunter Influencer-Energydrinks oder die aktuell angesagte Dubai-Schokolade.

Sebastian Neumayer gibt Ihnen außerdem Einblicke in die Logistik hinter dem Shop, den Umgang mit Lagerhaltung und die Herausforderung, verlässliche Großhandelsbeziehungen aufzubauen. Dabei spricht er offen über die Hürden, aber auch über die vielen Learnings aus dem Alltag eines jungen Gründers.

Zum Abschluss teilt er seine Zukunftspläne – darunter der geplante Übergang vom Einzel- in den Großhandel – sowie seine Vision, in fünf Jahren ein etabliertes Unternehmen mit eigenem Team zu führen.

Diese Episode ist besonders hörenswert für alle, die sich für Unternehmertum, E-Commerce und die Herausforderungen junger Gründerinnen und Gründer interessieren.