Rosinger Group bringt Gallmetzer HealthCare S.p.A. an die Wiener Börse

Die Rosinger Group hat heute als Lead Manager die Gallmetzer HealthCare S.p.A. erfolgreich an die Börse gebracht. Damit verantwortet Generaldirektor Dipl.-Ing. Gregor H. Rosinger bereits seinen 73. Börsengang – erneut mit einem italienischen Unternehmen.

Die zur Rosinger Group des international tätigen Finanzinvestors Gregor Rosinger gehörende PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co KG zeigt sich erfreut darüber, dass ihr Konzernunternehmen Rosinger RMS GmbH die im Südtiroler Bozen ansässige Gallmetzer HealthCare S.p.A. als Lead Manager und Leading Licensed Advisor bei der Strukturierung des Konzernaufbaus beraten hat. Zudem verantwortete Rosinger RMS GmbH den gesamten Prozess bis zum heutigen Listing der Aktie im direct market plus der Wiener Börse federführend.

Gemäß dem Regelwerk des direct market plus übernimmt die Rosinger RMS GmbH auch die vorgeschriebene Rolle des Capital Market Coach in der Vorbereitungsphase sowie für mindestens ein Jahr nach der Erstnotiz. Als Zahlstelle und Dienstleister für die Aktienlieferung wurde auf Empfehlung des Lead Managers die Wiener Privatbank bestellt.

Die Rosinger Group zählt zu den führenden Finanzkonzernen Europas mit Fokus auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Seit 1985 wird sie von Generaldirektor Gregor H. Rosinger geführt, der aus einer traditionsreichen Börsianer- und Investorendynastie stammt. Die Aktivitäten der Gruppe konzentrieren sich auf die Bereiche eigene Investments, Unternehmensbeteiligungen sowie hochspezialisierte Beratungsleistungen, insbesondere rund um Börsengänge, Financial Engineering, Corporate Finance und strategische Unternehmensentwicklung.

An der Wiener Börse ist die Rosinger Group unter anderem als professioneller Investor, Capital Market Coach, Direct Funding Partner sowie als Indexeigentümer des Rosinger Index (ROSGIX) aktiv.

Für ihre herausragende Marktposition und ihren maßgeblichen Beitrag zur Verbesserung des Kapitalmarktzugangs von Small- und Mid-Cap-Emittenten wurde die Rosinger Group im Jahr 2022 mit dem European Special Mention Award ausgezeichnet. Dieser Preis wird von der Europäischen Kommission, der Federation of European Securities Exchanges und European Issuers vergeben.