Neuer Börsenzugang: REPLOID Group AG startet Handel an der Wiener Börse

Die Wiener Börse begrüßt mit der REPLOID Group AG ein innovatives Biotech-Unternehmen im direct market plus. Der Handelsstart des auf modulare Systeme für industrielle Insektenzucht spezialisierten Unternehmens wurde heute feierlich mit dem traditionellen Läuten der Börsenglocke durch CEO Philip Pauer und CBO Jonas Finck begangen.

Mit dem Börsendebüt will die REPLOID Group AG ihre Sichtbarkeit und Finanzierungsmöglichkeiten ausbauen. „Um unsere Vision konsequent voranzutreiben, brauchen wir mehr Transparenz und eine neue unternehmerische Dimension. Das Listing an der Wiener Börse ist dafür der Auftakt“, so Gründer und CEO Philip Pauer.

Fokus auf nachhaltige Kreislaufwirtschaft

Das Unternehmen mit Sitz in Wels entwickelt modulare Zuchtsysteme zur industriellen Verwertung von Insekten – etwa als proteinreiche Futtermittel-Alternative oder in der Verwertung von organischen Reststoffen. REPLOID verfolgt damit einen klaren Kurs in Richtung nachhaltige und zirkuläre Wirtschaft.

Begleitet von erfahrenen Partnern

Die Aktie ist ab sofort im Rahmen einer täglichen Auktion handelbar, betreut von der ICF Bank AG. Als Capital Market Coach fungiert L42 Capital Partners GmbH, die das Unternehmen im Kapitalmarktumfeld unterstützt.

Plattform für wachstumsstarke Unternehmen

Der direct market plus richtet sich an Klein- und Mittelunternehmen mit Expansionsplänen und bietet einen vereinfachten Zugang zum Kapitalmarkt. REPLOID ist nach der Steyr Motors AG das zweite Unternehmen, das heuer in dieses Segment aufgenommen wurde – insgesamt sind derzeit 32 Titel am Vienna MTF gelistet.