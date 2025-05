Robert Obermayer: Erfolg durch Zielstrebigkeit und Neugier

In der aktuellen Folge von Oberösterreich ungefiltert tauchen Sie ein in das facettenreiche Leben von Robert Obermayer. Vom Start seiner beruflichen Laufbahn als Großhandelskaufmann im Lagerhaus führte ihn sein Weg über bedeutende Stationen bei Nestlé und Greiner Packaging bis hin zur mutigen Entscheidung, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Herr Obermayer teilt seine tiefe Leidenschaft für den Vertrieb, inspiriert durch seinen Vater, und die Erfüllung, die er in der Arbeit mit Menschen findet.

Seine Ausbildung an der Landwirtschaftlichen Fachschule in Lambach verknüpft er geschickt mit seiner langjährigen Vertriebserfahrung – eine Kombination, die ihm rasch Aufstiegserfolge bei Greiner ermöglichte. Er betont die Bedeutung von kontinuierlichem Lernen und der Bereitschaft, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen.

Nach 25 Jahren in einem etablierten Unternehmen wagte Robert Obermayer schließlich den Sprung in die Selbstständigkeit – aus Begeisterung für die Möglichkeiten, die mit Veränderung und unternehmerischer Freiheit einhergehen.

Heute ist er ein angesehener Berater für kleine und mittlere Familienbetriebe. Im Gespräch erläutert er, wie wichtig es ist, neue Organisationsstrukturen zu entwickeln und nachfolgende Generationen aktiv in die Unternehmensführung einzubinden. Mit klaren, praxisnahen Einblicken spricht er über Unternehmenskultur, die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt und seine tägliche Arbeit mit Unternehmen in ganz Oberösterreich.

Darüber hinaus erfahren Sie mehr über seine persönlichen Ausgleichsquellen – etwa das Skifahren und Radfahren, die ihm helfen, den Kopf frei zu bekommen und eine gesunde Balance zu wahren. Auch sein starkes soziales Engagement wird thematisiert – ein weiterer Ausdruck seines Wunsches, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.

Diese Episode bietet Ihnen nicht nur einen inspirierenden Blick auf eine vielseitige Karriere, sondern auch wertvolle Impulse zu den Themen Verantwortung, Veränderung und Werteorientierung im beruflichen wie privaten Leben.