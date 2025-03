Petra Horn: Events, die Geschichten erzählen und Erinnerungen schaffen

In der aktuellen Episode von OÖ ungefiltert begrüßen wir Petra Horn, die Leiterin und Eigentümerin der Linzer Eventagentur Crew4You. Frau Horn gewährt Ihnen spannende Einblicke in ihre über 25-jährige Karriere in der Eventbranche und berichtet von ihrem Weg – vom Studium in Wien bis zur Gründung ihrer erfolgreichen Agentur. Besonders faszinierend sind ihre Erfahrungen aus internationalen Stationen in New York und Paris, die ihren beruflichen Werdegang maßgeblich geprägt haben.

Anschaulich erläutert Frau Horn, was modernes Event-Marketing heute ausmacht und wie es gelingt, unvergessliche Momente zu schaffen. Sie beschreibt ihre Arbeitsweise und erklärt, warum es für Unternehmen jeder Größe sinnvoll ist, in Live-Marketing zu investieren. Dabei betont sie, wie entscheidend es ist, Zielgruppen nicht nur zu erreichen, sondern nachhaltig zu beeindrucken.

Besonders interessant ist ihr Wunsch, noch enger in die Kommunikationsstrategie von Unternehmen eingebunden zu werden, um Markenbotschaften gezielter vermitteln zu können. Sie spricht auch offen über ihre persönlichen Visionen und Ziele für die Zukunft – und verrät ihre ganz eigenen Favoriten in der Eventplanung.

Erfahren Sie, wie Petra Horn und ihr Team eine Halle für Küchenplatten in einen glamourösen Gala-Saal verwandeln – und was es braucht, um ein Event perfekt in Szene zu setzen. Zum Abschluss gibt Frau Horn Einblicke in ihre ganz persönlichen Energietankstellen und erzählt, wie sie nach fordernden Projekten neue Kraft schöpft.