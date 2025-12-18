Nici Schmidhofer neues Testimonial der Merkur Versicherung

Die ehemalige österreichische Skirennläuferin Nicole „Nici“ Schmidhofer ist neues Testimonial der Merkur Versicherung. Die Weltmeisterin im Super-G und Siegerin des Abfahrtsweltcups verkörpert wie kaum eine andere Persönlichkeit mentale Stärke, Leistungsbewusstsein und einen verantwortungsvollen Umgang mit Gesundheit, Bewegung und Vorsorge.

Über viele Jahre hinweg bewies Schmidhofer im internationalen Spitzensport, wie entscheidend Prävention, Regeneration und die richtige Absicherung sind – nicht nur auf der Skipiste, sondern auch im täglichen Leben. Genau diese Werte decken sich mit dem Selbstverständnis der Merkur Versicherung als führende Personenversicherung, die Menschen in allen Lebensphasen dabei unterstützt, aktiv, gesund und gut abgesichert zu leben.

Mit der Zusammenarbeit setzt die Merkur Versicherung bewusst auf eine authentische Markenbotschafterin, die ihre Erfahrungen glaubwürdig weitergeben kann und für einen nachhaltigen Zugang zu Gesundheit und Eigenverantwortung steht.

„Nicole Schmidhofer verkörpert auf authentische Weise das, wofür wir als Personenversicherung stehen: Eigenverantwortung, Vorsorge und vorausschauende Absicherung. Mit ihr als Partnerin gewinnen wir eine starke Persönlichkeit, die unsere Botschaften glaubwürdig und inspirierend vermittelt“, sagt Markus Spellmeyer, Vorstandsmitglied der Merkur Versicherung.

Die Kooperation unterstreicht den Anspruch der Merkur Versicherung, Gesundheit ganzheitlich zu denken – von Prävention über Absicherung bis hin zu einem bewussten Lebensstil.