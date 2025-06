Merkur Versicherung wächst über Branchenschnitt und setzt strategischen Fokus auf Vorsorge

In einem wirtschaftlich durchwachsenen Jahr sticht die Merkur Versicherung AG aus der Branche heraus. Mit einem Prämienvolumen von 922,6 Millionen Euro legt die Merkur Gruppe konzernweit um 8,4 Prozent zu. Das Geschäft in Österreich wuchs sogar zweistellig, nämlich um 10,6 Prozent auf 698,3 Millionen Euro – damit liegt das Traditionshaus aus Graz weit über dem Branchenschnitt.

Nicht nur das: Mit der neuen Strategie 2030+ will sich das Unternehmen auf seine Kernkompetenzen besinnen – Versicherung, Absicherung, Vorsorge. „Wir halten an dem fest, was uns ausmacht – und investieren damit direkt in das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden“, betont der Merkur-Vorstand. Der Anspruch: In einer Zeit zunehmender Komplexität Sicherheit zu bieten – wirtschaftlich, gesellschaftlich und gesundheitlich.