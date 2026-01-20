Merkur Versicherung verlängert Partnerschaft mit den Graz99ers

Die Kooperation zwischen dem Versicherungsunternehmen und dem Grazer Eishockeyklub besteht seit der Saison 2019/20 und wurde seither schrittweise ausgebaut. Neben dem sportlichen Engagement umfasst sie auch Marketingmaßnahmen sowie eine langfristige Bindung an den Standort Graz. Mit der Verlängerung bekräftigen beide Partner den langfristig angelegten Charakter der Zusammenarbeit.

Markus Spellmeyer, Vorstandsdirektor der Merkur Versicherung, spricht von einer strategischen Partnerschaft: „Wir sind kein Sponsor, wir sind Partner. Unser Commitment zu den Graz99ers ist nicht nur ein klares Bekenntnis zu Kontinuität und Verlässlichkeit, sondern auch Ausdruck gemeinsamer Werte.“

Die Verlängerung verstehe man zudem „als starken Impuls für den heimischen Profisport“. Auch das fortgesetzte Namenssponsoring sei Teil dieses Ansatzes: „Als Merkur Versicherung sehen wir es als unsere Verantwortung, den Standort zu stärken.“