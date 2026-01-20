Merkur Versicherung verlängert Partnerschaft mit den Graz99ers

Die Merkur Versicherung AG setzt ihre Zusammenarbeit mit den Graz99ers fort. Die Partnerschaft wird für die Saison 2026/27 verlängert. Zudem bleibt die Merkur Versicherung für weitere drei Jahre Namenssponsor des Eisstadions in Graz.
Die Kooperation im Überblick
Die Kooperation zwischen dem Versicherungsunternehmen und dem Grazer Eishockeyklub besteht seit der Saison 2019/20 und wurde seither schrittweise ausgebaut. Neben dem sportlichen Engagement umfasst sie auch Marketingmaßnahmen sowie eine langfristige Bindung an den Standort Graz. Mit der Verlängerung bekräftigen beide Partner den langfristig angelegten Charakter der Zusammenarbeit.
Markus Spellmeyer, Vorstandsdirektor der Merkur Versicherung, spricht von einer strategischen Partnerschaft: „Wir sind kein Sponsor, wir sind Partner. Unser Commitment zu den Graz99ers ist nicht nur ein klares Bekenntnis zu Kontinuität und Verlässlichkeit, sondern auch Ausdruck gemeinsamer Werte.“
Die Verlängerung verstehe man zudem „als starken Impuls für den heimischen Profisport“. Auch das fortgesetzte Namenssponsoring sei Teil dieses Ansatzes: „Als Merkur Versicherung sehen wir es als unsere Verantwortung, den Standort zu stärken.“
Umfang der Vereinbarung
Die Vereinbarung beinhaltet weiterhin Werbe- und Präsenzflächen bei Heimspielen der Graz99ers. Dazu zählen Bandenwerbung am Bandenglas, die Platzierung der Wort- und Bildmarke auf der Spielerkleidung, Auftritte auf der Videowall sowie begleitende Merchandise-Aktionen für das Publikum.
Bedeutung für die Klubentwicklung
Aus Sicht der Graz99ers bringt die Verlängerung vor allem Planungssicherheit.
General Manager Bernd Vollmann erklärt: „Die langfristige Verlängerung der Partnerschaft mit der Merkur Versicherung gibt uns Planungssicherheit und ist ein zentrales Fundament für die sportliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung.“ Die Zusammenarbeit ermögliche es, „nachhaltig in Mannschaft, Infrastruktur und Nachwuchs zu investieren und den Standort Graz im österreichischen Eishockey weiter zu stärken“.