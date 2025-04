Marlene Drack: Die Jüngste in einer Kaffee-Röster-Dynastie

In der aktuellen Episode von OÖ ungefiltert begrüßen wir Marlene Drack, die jüngste Vertreterin einer traditionsreichen Kaffee-Röster-Dynastie. Mit viel Leidenschaft, frischen Ideen und unternehmerischem Gespür bringt sie neuen Schwung in ein Handwerk, das seit Generationen tief in ihrer Familie verwurzelt ist.

Frau Drack gewährt Ihnen spannende Einblicke in ihren persönlichen Werdegang und die Herausforderungen, die mit dem Einstieg in ein familiengeführtes Traditionsunternehmen verbunden sind. Sie spricht über den Spagat zwischen Tradition und Innovation und wie sie es schafft, neue Impulse zu setzen, ohne die Werte und das Qualitätsverständnis ihrer Vorfahren aus den Augen zu verlieren.

Besonders interessant ist ihre Perspektive auf die Kaffeekultur von heute: Sie erzählt, wie sich das Konsumverhalten verändert hat, welche Rolle Nachhaltigkeit und Herkunft der Bohnen spielen und warum Transparenz in der Produktion immer wichtiger wird. Auch das Thema Frauen in der Kaffeebranche wird thematisiert – ein Bereich, in dem Frau Drack klare Akzente setzt.

Neben ihrem unternehmerischen Engagement teilt sie auch persönliche Gedanken über das Aufwachsen in einer Unternehmerfamilie, über ihre Ziele, ihre Motivation – und darüber, warum Kaffee für sie weit mehr ist als nur ein Getränk.

Diese Episode ist ein inspirierender Blick auf junge Nachfolge, unternehmerische Verantwortung und die Zukunft eines traditionsreichen Handwerks im Wandel der Zeit.