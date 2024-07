Leitbild für Klinikum Stainach präsentiert

Das Klinikum Stainach, ein Gemeinschaftsprojekt der langjährigen Spitalsträger im Bezirk, KAGes und Diakoniewerk, soll die Gesundheitsversorgung in der Region langfristig sichern. Das neue Leitspital entsteht in Stainach-Pürgg und soll durch die Umnutzung der bestehenden Krankenhausstandorte in Rottenmann, Schladming und Bad Aussee zu Gesundheits- und Facharztzentren ergänzt werden.