Klaus Lindinger: Kreativität, Technik und Humor im Design vereint

Tauchen Sie ein in die Welt der B2B-Kommunikation und erhalten Sie hautnahe Einblicke in die kreative und technische Arbeit von Klaus Lindinger, dem Kopf hinter der renommierten Werbeagentur Conquest. In dieser spannenden Episode von OÖ ungefiltert gibt Herr Lindinger faszinierende Einblicke in seinen beruflichen Werdegang sowie in persönliche Erfahrungen, die ihn geprägt haben.

Erfahren Sie, wie sich ein Familienunternehmen zu einer modernen und innovativen Werbeagentur entwickelt hat – und welche zentrale Rolle dabei Teamgeist spielt, inspiriert durch seine Erfahrungen im Mannschaftssport. Klaus Lindinger schildert eindrucksvoll, wie die Verbindung von kreativem Denken und technischem Verständnis zum Schlüssel für erfolgreiche Marketingkampagnen wird.

Besonders spannend ist die Diskussion über den Einsatz von künstlicher Intelligenz und 3D-Visualisierungen in der Werbung. Herr Lindinger gibt konkrete Beispiele aus der Praxis, in denen diese Technologien maßgeblich zum Erfolg beigetragen haben, und zeigt auf, wie sie die Zukunft der Kommunikationsbranche prägen werden.

Darüber hinaus spricht er über die Herausforderungen und Chancen der Branche, die gelebten Werte in seiner Agentur, sowie die Frage, wie Technologie Menschen verbinden und einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leisten kann.

Zum Abschluss teilt Klaus Lindinger seine Vision für die Zukunft – und erklärt, warum er trotz aller Veränderungen mit großem Optimismus auf die kommenden Jahre blickt.

Diese Episode ist ein Muss für alle, die sich für moderne Kommunikation, Agenturführung und digitale Innovation begeistern.