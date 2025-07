Elisabethinen setzen auf EMAS-Zertifizierung für mehr Umweltverantwortung im Gesundheitswesen

Die Elisabethinen in Österreich haben an ihren Standorten in Graz, Linz und Wien ein gemeinsames Umweltmanagementsystem nach dem europäischen Standard EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) eingeführt. Seit Juni 2025 ist das System zertifiziert und im offiziellen EMAS-Register eingetragen.

Das Umweltmanagementsystem wurde standortübergreifend entwickelt und umfasst insbesondere jene Gesundheitseinrichtungen, an denen die Elisabethinen maßgeblich beteiligt sind: das Ordensklinikum Linz Elisabethinen, das Franziskus Spital in Wien, das Krankenhaus der Elisabethinen Graz sowie die St. Elisabeth Pflege in Wien.