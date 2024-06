EduDay in Villach: Schüler entdecken innovative Lernmethoden

Der erste regionale EduDay fand unter dem Motto "entdecken | ausprobieren | staunen" in der Volksschule 8 Villach-Landskron statt. Die von den Labs des Educational Lab initiierte Veranstaltung zielte darauf ab, innovative Bildungsangebote in die Schule zu bringen und das Interesse der Schülerinnen und Schüler an wissenschaftlichen und technischen Themen zu fördern.