Denise Halak: Innovation und Kreativität im Herz von Oberösterreich

In dieser spannenden Episode des Podcasts OÖ ungefiltert begrüßen wir Denise Halak, die seit eineinhalb Jahren als Direktorin für strategische Entwicklung und Operations in der Linzer Tabakfabrik tätig ist. Frau Halak berichtet von ihrem eindrucksvollen Werdegang und erklärt, was die Tabakfabrik – das größte Kreativquartier Europas – so besonders macht.

Sie gewährt Ihnen faszinierende Einblicke in die Transformation dieses geschichtsträchtigen Ortes: von der einstigen Industrie- und Textilfabrik hin zu einer modernen Keimzelle für Innovation, in der heute über 250 Unternehmen angesiedelt sind. Auch ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Areals wird thematisiert – mit dem Fokus auf nachhaltiges Wachstum und kreative Vernetzung.

Mit ihrer Ausbildung in Soziologie und Sozialwirtschaft bringt Denise Halak eine wertvolle, interdisziplinäre Perspektive in ihre Rolle ein. Sie spricht darüber, wie essenziell es ist, bei aller technologischen Innovation stets den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen – und wie der kreative Austausch innerhalb der Community gezielt gefördert wird.

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Episode ist die einzigartige Netzwerkstruktur der Tabakfabrik, die Wissenschaft, Kunst und Wirtschaft miteinander verbindet. Frau Halak teilt ihre Vision einer Plattform, auf der Kreativität, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen – und die den Wandel der Arbeits- und Lebenswelten aktiv mitgestaltet.

Zum Abschluss spricht sie über ihre persönlichen Ziele, die Rolle der Tabakfabrik im gesellschaftlichen Wandel und darüber, was sie täglich inspiriert, diesen Ort weiterzuentwickeln.

Diese Episode bietet inspirierende Einblicke in moderne Stadtentwicklung, kreative Ökosysteme und strategische Führung – und macht Lust darauf, die Zukunft neu zu denken.