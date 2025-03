70 Jahre Kelly’s: Jubiläumsfeier im MuseumsQuartier wird zum knisternden Event

Ein Festakt, der Erinnerungen wachrief und einen Blick in die Zukunft wagte: Anlässlich seines 70-jährigen Bestehens lud Kelly’s am Freitag ins Wiener MuseumsQuartier – und versammelte rund 350 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Medien und Handel in der Ovalhalle und Arena 21. Mit dabei: Branchenvertreter:innen, langjährige Partner:innen, prominente Wegbegleiter:innen sowie zahlreiche Fans der heimischen Snack-Ikone.

Durch das Programm führte Moderatorin Arabella Kiesbauer. Gemeinsam mit den Geschäftsführern Markus Marek (Managing Director), Werner Luksch (Managing Director Finance) und Thomas Buck (Managing Director Operations) blickte sie zurück auf sieben Jahrzehnte Firmengeschichte – von der Gründung als US Popcorn Company im Jahr 1955 bis hin zur heutigen Marktführerschaft im Bereich salzige Snacks in Österreich.

Zwischen Erdäpfeln, Emotionen und Aha-Erlebnissen

Ein Höhepunkt des Nachmittags war die Keynote des bekannten Neurobiologen Dr. Bernd Hufnagl. In seinem Vortrag „Snacks fürs Gehirn – Warum unser Gehirn achtsames Snacken liebt“ verband er neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit der Kultur des Snackens – unterhaltsam, fundiert und mit vielen Denkanstößen für den Alltag. Für zusätzliche Impulse sorgten unter anderem Anita Kamptner (GF InteressenGemeinschaft Erdäpfelbau), Wolfgang Hötschl (ehem. Kelly-Geschäftsführer), Herbert Prohaska (Ex-Fußballprofi), Publizistin und Umweltaktivistin Nunu Kaller, der Wiener Landtagsabgeordnete Thomas Reindl sowie Johannes Höhrhan, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Wien.

Sieben Jahrzehnte zum Anfassen

Ein zentrales Element des Events war die aufwendig inszenierte Zeitreise durch die Marken- und Produktgeschichte von Kelly’s. Sieben interaktive Erlebnisstationen in der Arena 21 und Ovalhalle machten die verschiedenen Jahrzehnte sinnlich erfahrbar: Vom Marilyn-Monroe-Moment über Retro-Werbespots auf dem Röhren-TV bis hin zu Popcorn aus der Originalmaschine oder einem virtuellen Elfmeter mit Herbert Prohaska. Auch aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit und regionale Kartoffelproduktion fanden Platz – ebenso wie ein stilechter 80er-Jahre-Cocktail an der Bar.

Kelly’s bleibt knusprig und zukunftsfit

Zum Abschluss unterstrich Markus Marek die nachhaltige Erfolgsgeschichte des Unternehmens: „Was 1955 mit einer Idee und einem Produkt begann, ist heute ein modernes, regional verwurzeltes Unternehmen mit über 400 Mitarbeiter:innen. Kelly’s ist nicht nur Marktführer, sondern auch ein Beispiel dafür, dass Qualität, Transparenz und Kundentreue keine Gegensätze zum wirtschaftlichen Erfolg sind.“

Mit Snacks, Gesprächen und Musik endete ein Fest, das nicht nur das Beste aus der Vergangenheit würdigte, sondern auch zeigte: Kelly’s ist bereit für die nächsten 70 Jahre.

Alle Eventfotos finden Sie HIER!