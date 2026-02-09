"Wuthering Heights - Sturmhöhe": Eine stürmische Liebe

© Constantin Film Österreich, APA, Warner Bros. home Aktuell News

Emily Brontës "Sturmhöhe" gehört zu den britischen Literaturklassikern. "Saltburn"-Regisseurin Emerald Fennell hat das Liebesdrama nun in Starbesetzung mit Margot Robbie und Jacob Elordi verfilmt. Die beiden sind Cathy und Heathcliff. Sie Tochter der reichen Familie Earnshaw, er als Waisenkind deren Pflegesohn, beide auf dem Anwesen Wuthering Heights lebend. Die sich entwickelnde, wilde Romanze hat in Zeiten des Klassenunterschieds jedoch keine Zukunft. Ab Donnerstag im Kino.

von APA