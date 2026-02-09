ABO

"Wuthering Heights - Sturmhöhe": Eine stürmische Liebe

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
"Wuthering Heights" mit Margot Robbie mitunter stürmischer als "Barbie"
©Constantin Film Österreich, APA, Warner Bros.
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Emily Brontës "Sturmhöhe" gehört zu den britischen Literaturklassikern. "Saltburn"-Regisseurin Emerald Fennell hat das Liebesdrama nun in Starbesetzung mit Margot Robbie und Jacob Elordi verfilmt. Die beiden sind Cathy und Heathcliff. Sie Tochter der reichen Familie Earnshaw, er als Waisenkind deren Pflegesohn, beide auf dem Anwesen Wuthering Heights lebend. Die sich entwickelnde, wilde Romanze hat in Zeiten des Klassenunterschieds jedoch keine Zukunft. Ab Donnerstag im Kino.

von

LONDON - GROSSBRITANNIEN: FOTO: APA/APA/Warner Bros./Constantin Film Österreich

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER