Wienerin Sofie Royer erhielt Music Moves Europe Award

Die Wiener Popmusikerin Sofie Royer (34) ist mit einem "Music Moves Europe Award" ausgezeichnet worden. Dabei handelt es sich um einen Preis der Europäischen Union für die spannendsten neuen Künstlerinnen und Künstler des Kontinents. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll internationale Karrieren fördern. Royer veröffentlichte bisher drei Alben ("Cult Survivor", "Harlequin" und "Young-Girl Forever") und trat als Support für Popgrößen wie Lana Del Rey und Air auf.

von APA