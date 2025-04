Wiener Festwochen starten heuer mit Faber, Sodl und Nicole

"Noch verrückter, vielfarbiger und kämpferischer" - so haben die Wiener Festwochen ihre heurige Eröffnung am Rathausplatz im Programmheft avisiert. Für die gesteigerte Verrücktheit am 16. Mai unter dem Titel "V is for loVe" sollen unter anderen der Schweizer Singer-Songwriter Faber, seine österreichische Kollegin Sodl oder die Hauptstadt-Liedermacherlegende Der Nino aus Wien sorgen. Das gaben die Festwochen am Mittwoch bekannt.

von APA