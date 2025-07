Straßenkünstler nehmen die Linzer Innenstadt in Beschlag

Der Treffpunkt aus den 1980er-Jahren habe sich zu einem der renommiertesten Straßenkunstfestivals Europas entwickelt, hieß es in den Unterlagen zur Pressekonferenz. Neu sind in diesem Jahr der "Bildergarten" in der Altstadt, in dem Künstler täglich ab 17.00 Uhr Gäste porträtieren, sowie eine Samba-Session am 19. Juli um 21.00 Uhr im Landhauspark. Auch das Festivalareal für Familien im Donaupark wurde erweitert. Für die drei Tage werden rund 200.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. "Das Pflasterspektakel begeistert nicht nur seit Generationen, sondern ist ein Fest für alle Generationen", freut sich Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP).

Ab 23.00 Uhr findet am Donnerstag und Freitag die musikalische Nightline in der Stadtwerkstatt Linz (Kirchengasse 4) und im Kulturcafé Smaragd (Altstadt 2) statt. Auch die Feuershows fehlen heuer nicht. Pyrotechnik und LED sind von 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr am Hauptplatz und Tummelplatz angesagt.

Um bei der Fülle an Angeboten den Überblick zu behalten, stehen wie jedes Jahr an Infopoints und Auftrittsorten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, erkennbar am Strohhut mit rotem Band, mit Rat und Tat zur Seite.

Da sich die Linzer Innenstadt zu einem großen Open-Air-Festival verwandelt, fahren am Donnerstag und Freitag ab 16.00 Uhr und am Samstag ab 15.00 Uhr jeweils bis 23.30 Uhr keine Straßenbahnen durch die City. Die Linz AG Linien bieten einen Schienenersatzverkehr an.

