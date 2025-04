Wien verabschiedet sich am 17. April von Walther Soyka

Am 17. April findet am Zentralfriedhof die Trauerfeier für den Wiener Musiker Walther Soyka statt. Der Akkordeonist und Komponist, der Mitglied der Extremschrammeln war und an der Seite von Ernst Molden und Willi Resetarits spielte, ist am 26. März im Alter von 59 Jahren verstorben. Wegbegleiter und Fans erhalten somit die Gelegenheit, sich von Soyka nochmals zu verabschieden.

von APA