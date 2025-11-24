"Wicked: Teil 2" mit Einspiel-Rekord in USA und Kanada

"Wicked" hatte vor einem Jahr knapp 113 Millionen Dollar in Nordamerika und weitere 51 Millionen Dollar weltweit verdient. Der Film und das 2003 uraufgeführte Broadway-Musical basieren auf Figuren aus dem Kinderbuch "Zauberer von Oz". Erzählt wird die Vorgeschichte von Elphaba, der bösen Hexe des Westens, und Glinda, der guten Hexe des Nordens.

Laut "Variety" hatte die Produktion des Film-Zweiteilers mehr als 300 Millionen Dollar gekostet. Zusätzlich soll die Produktionsfirma Universal 250 Millionen Dollar für Werbung ausgegeben haben. Teil eins hatte in Kinos weltweit 768 Millionen Dollar eingespielt und soll allein in der ersten Woche online im Streaming zusätzlich in den USA und Kanada 70 Millionen Dollar verdient haben.