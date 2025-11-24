Deutscher Schauspieler Udo Kier ist tot

Besonders eng war Kiers Zusammenarbeit mit Regielegende Fassbinder. Fünf Filme drehten sie zusammen, darunter "Lili Marlen" und "Berlin Alexanderplatz". Intensiv war die Kooperation auch mit dem dänischen Filmemacher von Trier, mit der er u.a "Dogville" oder "Melancholia" drehte. Den Durchbruch in den USA schaffte der Schauspieler in seiner Rolle als schwuler Freier in Gus Van Sants "My Own Private Idaho" Anfang der 1990er-Jahre. Kier war auch in der ORF-Serie "Altes Geld" von David Schalko als Industrieller und Milliardär Rolf Rauchensteiner zu sehen.