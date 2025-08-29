News Logo
ABO

Weitere Krebs-Operation: Jessie J muss Tour verschieben

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Jessie J muss Tournee absagen
©BRYAN BEDDER, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die englische Sängerin Jessie J muss sich einer weiteren Brustkrebsoperation unterziehen und deshalb ihre geplanten Tour-Auftritte verschieben. Es sei nichts allzu Ernstes, aber es müsse noch in diesem Jahr gemacht werden, sagte die Sängerin in einem Video, das sie bei Instagram veröffentlichte. Es tue ihr leid, "ich fühle mich frustriert und traurig, aber es ist, wie es ist". Sie müsse gesund werden.

von

Die ursprünglich für diesen Herbst geplante Europa-Tour wird den Angaben der Sängerin zufolge auf April 2026 verschoben. Ihre ebenfalls für dieses Jahr geplanten US-Konzerte wurden zunächst gänzlich abgesagt.

Die 37-Jährige hatte im Juni öffentlich gemacht, an Brustkrebs erkrankt zu sein. Sie habe lange mit sich gerungen, ob sie die Erkrankung öffentlich machen soll, sagte sie damals in einer Videobotschaft und erzählte von ihrer Diagnose einer Krebserkrankung im frühen Stadium. Im April hatte die für Hits wie "Price Tag" bekannte Britin die Lead-Single mit dem Titel "No Secrets" für ein neues Album veröffentlicht.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ein Schlüsselroman über die Medienszene
News
"Aufsteiger" von Peter Huth: Schlüsselroman über Medienszene
Glücklichere Zeiten: Bruce Willis und Emma Heming im Jahr 2019
Schlagzeilen
Bruce Willis' Ehefrau: "Sein Gehirn lässt ihn im Stich"
Francis Ford Coppola und Werner Herzog Hand in Hand
Schlagzeilen
Filmfestspiele Venedig mit Glanz und "La Grazia" eröffnet
Bryan Adams sieht derzeit keinen Bedarf an runterziehenden Songs
Schlagzeilen
Bryan Adams legt neues Album "Roll With The Punches" vor
++ ARCHIVBILD ++ Caroline Wahl gilt als Ausnahmetalent
News
"Die Assistentin": Packender neuer Roman von Caroline Wahl
Ferdinand von Schirach legt einen Erzählband vor
News
"Der stille Freund": Erzählband von Ferdinand von Schirach
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER