Wartezeit zu Ende: Neues Album von Suzanne Vega

Produziert wurden die Lieder von Vegas langjährigem Mitarbeiter und Gitarristen Gerry Leonard (David Bowie, Rufus Wainwright, Laurie Anderson). Mit der neuen Single veröffentlichte die Künstlerin einen dritten Vorgeschmack auf das Album. Es handle sich um ihre Adaption von Bob Dylans "I Want You", so Vega. "Ich stelle mir vor, was die Figur der Chambermaid (die Dylan in seinem Song besingt, Anm.) über ihre eigenen Bestrebungen und ihre Beziehung zu dem großen Mann selbst sagen würde."

Vega geht mit Songs aus allen Dekaden ihrer Karriere und dem neuen Albummaterial auf Tournee durch Europa und Nordamerika. Österreich-Termin gibt es derzeit keinen.