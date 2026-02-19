Van Morrison und Ronnie Wood gastieren gemeinsam in Clam

Mit Van Morrison und Rolling-Stones-Gitarrist Ronnie Wood gastieren am 16. Juli zwei Musiklegenden samt ihrer Bands gemeinsam in der Burgarena Clam in Oberösterreich. Laut Veranstalter handelt es sich um das einzige Konzert heuer in dieser Zusammensetzung in Europa. Der Vorverkauf für den Open-Air-Gig startet am Freitag um 10 Uhr auf Oeticket, gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt.
von
Gemeinsam können Wood (78) und Van Morrison (80), beide Mitglieder der Rock'n'Roll Hall of Fame, nicht nur auf etliche Jährchen im Musikbusiness, sondern auch auf zahlreiche Auszeichnungen und noch mehr Hits verweisen. Van Morrison brachte erst im Jänner sein neues Blues-Album "Somebody Tried To Sell Me A Bridge" heraus, Ronnie Wood veröffentlichte im Vorjahr mit "Fearless: The Anthology 1965-2025" eine Sammlung mit Highlights aus 60 Jahren Musik mit verschiedenen Bands, von den Rolling Stones über die Faces bis zur Jeff Beck Group.
(S E R V I C E - Tickets unter www.oeticket.com und in allen oeticket.com Vorverkaufsstellen, Infos unter https://clamlive.at/)