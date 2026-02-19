Van Morrison und Ronnie Wood gastieren gemeinsam in Clam

Gemeinsam können Wood (78) und Van Morrison (80), beide Mitglieder der Rock'n'Roll Hall of Fame, nicht nur auf etliche Jährchen im Musikbusiness, sondern auch auf zahlreiche Auszeichnungen und noch mehr Hits verweisen. Van Morrison brachte erst im Jänner sein neues Blues-Album "Somebody Tried To Sell Me A Bridge" heraus, Ronnie Wood veröffentlichte im Vorjahr mit "Fearless: The Anthology 1965-2025" eine Sammlung mit Highlights aus 60 Jahren Musik mit verschiedenen Bands, von den Rolling Stones über die Faces bis zur Jeff Beck Group.

