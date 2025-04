US-Rapper Sean "Diddy" Combs weist auch neue Vorwürfe zurück

Der wegen Sexhandels und weiterer schwerer Straftaten angeklagte US-Rapper Sean "Diddy" Combs hat die jüngsten beiden Anklagepunkte zurückgewiesen. Der 55-Jährige plädierte am Montag bei einer Anhörung vor dem zuständigen Bundesgericht in New York auf nicht schuldig. Der Prozess soll voraussichtlich im Mai beginnen, im Falle einer Verurteilung könnten die neuen Anklagepunkte eine längere Haftstrafe für Combs bedeuten.

von APA