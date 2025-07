Ursula Krechel erhält Georg-Büchner-Preis 2025

"Mit ihr zeichnet die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung eine Autorin aus, die in ihren Gedichten, Theaterstücken, Hörspielen, Romanen und Essays den Verheerungen der deutschen Geschichte und Verhärtungen der Gegenwart die Kraft ihrer Literatur entgegensetzt", begründete die Jury ihre Entscheidung. Die Themen Flucht, Exil, Gewalt, Feminismus seien von Anfang an in dem Werk der in Berlin lebenden Autorin präsent.

Ursula Krechel wurde am 4. Dezember 1947 in Trier geboren und studierte Germanistik, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte. Nach dem Studium arbeitete sie als Dramaturgin an den Städtischen Bühnen Dortmund, ihr literarisches Debüt gab sie 1974 mit dem Theaterstück "Erika", 1977 folgte mit "Nach Mainz!" der erste Gedichtband und 1981 ihr erster Roman "Zweite Natur". Zuletzt veröffentlichte sie etwa im Salzburger Jung und Jung Verlag den Roman "Geisterbahn", den Gedichtband "Beileibe und zumute" (2021) und den Essayband "Gehen, Träumen, Sehen. Unter Bäumen" (2022). In diesem Jahr erschienen bei Klett-Cotta der Roman "Sehr geehrte Frau Ministerin", in dessen Mittelpunkt vier Frauen in Antike und Gegenwart stehen, deren Leben von erlittener und ausgeübter Gewalt geprägt ist, sowie der Band "Vom Herzasthma des Exils" (2025).

Seit 1951 vergibt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung den Preis an Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in deutscher Sprache schreiben. Die Preisträger müssen "durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten" und "an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben". Zu den Preisträgern gehören Max Frisch (1958), Günter Grass (1965) und Heinrich Böll (1967) sowie in jüngerer Zeit Lukas Bärfuss, Elke Erb, der Österreicher Clemens J. Setz und Emine Sevgi Özdamar. Namensgeber ist der Dramatiker und Revolutionär Georg Büchner ("Woyzeck"). Er wurde 1813 im Großherzogtum Hessen geboren und starb 1837 in Zürich.

