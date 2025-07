Unveröffentlichte Musik von Beyoncé aus Auto gestohlen

Computerlaufwerke mit unveröffentlichter Musik von US-Superstar Beyoncé sind in der vergangenen Woche in der US-Stadt Atlanta gestohlen worden. Die Gegenstände seien am 8. Juli aus einem Mietwagen gestohlen worden, der von dem Choreografen und einem Tänzer von Beyoncé genutzt worden war, gab die Polizei am Montag bekannt. Der Verdächtige ist den Angaben zufolge noch auf freiem Fuß.

von APA