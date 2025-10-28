Über 500 Bewerber wollen für Österreich beim ESC antreten

Tumler war schon einst Teil des Moderationsquartetts des ESC 2015 in Wien. Sampson vertrat Österreich beim Song Contest 2018 in Lissabon und wurde dabei Dritter. Er fungiert nun gemeinsam mit Eberhard Forcher und Peter Schreiber auch als Scout beim Auswahlprozess. Gemeinsam mit dem ORF-Redaktionsteam werden alle eingereichten Songs durchgehört und bewertet. Dreißig Acts erhalten eine Einladung zu internen Castings im ORF, wo sie performen müssen. Gefragt sind "herausragende Bühnenpräsenz und beeindrucken Stimmen", hieß es. Die Letztentscheidung über Österreichs ESC-Starter fällt im Rahmen einer Live-Show (20. Februar 2026, 20.15 Uhr, ORF 1), wobei das Publikum mitentscheiden darf.

Die Bewerbungen trudelten jedenfalls aus allen Bundesländern und quer durch alle Musikgenres ein. "Ich freue mich sehr über die sehr vielen und sehr vielfältigen Song-Einreichungen", wurde ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz zitiert.