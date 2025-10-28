News Logo
ABO

Über 500 Bewerber wollen für Österreich beim ESC antreten

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Alice Tumler und Cesár Sampson führen durch "Vienna Calling"
©ORF, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Der Startplatz für Österreich beim 70. Eurovision Song Contest (ESC) in Wien ist heiß begehrt. Über 500 Bewerbungen sind laut einer Aussendung beim ORF eingegangen. Diese werden nun auf eine 30 Songs umfassende Shortlist verdichtet, bevor bei internen Castings Ende November eine erneute Reduktion erfolgt. Die finalen zwölf Acts präsentieren sich dann beim Live-Vorentscheid "Vienna Calling" am 20. Februar dem Publikum. Alice Tumler und Cesár Sampson moderieren.

von

Tumler war schon einst Teil des Moderationsquartetts des ESC 2015 in Wien. Sampson vertrat Österreich beim Song Contest 2018 in Lissabon und wurde dabei Dritter. Er fungiert nun gemeinsam mit Eberhard Forcher und Peter Schreiber auch als Scout beim Auswahlprozess. Gemeinsam mit dem ORF-Redaktionsteam werden alle eingereichten Songs durchgehört und bewertet. Dreißig Acts erhalten eine Einladung zu internen Castings im ORF, wo sie performen müssen. Gefragt sind "herausragende Bühnenpräsenz und beeindrucken Stimmen", hieß es. Die Letztentscheidung über Österreichs ESC-Starter fällt im Rahmen einer Live-Show (20. Februar 2026, 20.15 Uhr, ORF 1), wobei das Publikum mitentscheiden darf.

Die Bewerbungen trudelten jedenfalls aus allen Bundesländern und quer durch alle Musikgenres ein. "Ich freue mich sehr über die sehr vielen und sehr vielfältigen Song-Einreichungen", wurde ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz zitiert.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/ORF

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Im Rennen um den Booker Prize
News
Wahl-Wiener David Szalay im Rennen um den Booker Prize
Morgan und Claire bei der gemeinsamen Trauerbewältigung
News
"All das Ungesagte zwischen uns": Ohrenbetäubendes Schweigen
Rumänische Tragikomödie vs. Jurassic Park
News
"Kontinental '25": Radu Jude nimmt den Zeitgeist aufs Korn
Bei Witch Fever gibt es auch Gruseliges
News
Witch Fever mit Härte gegen religiöses Trauma
Heinz Nußbaumer ist am Wochenende verstorben
Politik
Journalist Heinz Nußbaumer 82-jährig gestorben
Muthspiel und sein Orjazztra Vienna sind bester Live Act
News
Muthspiel und Kenji Herbert Trio erhalten Jazzpreis
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER