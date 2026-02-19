ABO

U2 melden sich mit politischen Songs zurück

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Bono singt Lieder des Trotzes und der Bestürzung
©AFP, APA, VALERY HACHE
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
U2 haben überraschend neues Material veröffentlicht: Die EP "Days of Ash" enthält fünf Songs und ein Gedicht. Laut Pressetext sind die Beiträge "eine Reaktion auf aktuelle weltpolitische Themen und wurden von Menschen inspiriert, die für Frieden kämpfen". Später im Jahr soll ein Album folgen. Es wäre das erste seit 2017 mit ausschließlich neuem Material.

von

"Es war fantastisch, dass wir vier im vergangenen Jahr wieder zusammen im Studio waren", wird Sänger Bono zitiert. Die Songs auf "Days of Ash" würden sich stimmungsmäßig und thematisch stark von denen unterscheiden, die später auf das Album kommen sollen. "Es sind Lieder des Trotzes und der Bestürzung, der Klage. Lieder zum Feiern werden folgen, daran arbeiten wir gerade."

"Wer braucht schon ein neues Album von uns? Das hängt davon ab, ob wir Musik machen, die es unserer Meinung nach verdient, gehört zu werden. Ich glaube, diese neuen Songs können sich mit unseren besten Werken messen", so Drummer Larry Mullen Jr. "Wir diskutieren oft darüber, wann wir neue Tracks veröffentlichen sollen. Man weiß es nie genau ... aber angesichts der aktuellen Weltlage fühlt es sich nach dem richtigen Zeitpunkt an."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER