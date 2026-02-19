U2 melden sich mit politischen Songs zurück

"Es war fantastisch, dass wir vier im vergangenen Jahr wieder zusammen im Studio waren", wird Sänger Bono zitiert. Die Songs auf "Days of Ash" würden sich stimmungsmäßig und thematisch stark von denen unterscheiden, die später auf das Album kommen sollen. "Es sind Lieder des Trotzes und der Bestürzung, der Klage. Lieder zum Feiern werden folgen, daran arbeiten wir gerade."

"Wer braucht schon ein neues Album von uns? Das hängt davon ab, ob wir Musik machen, die es unserer Meinung nach verdient, gehört zu werden. Ich glaube, diese neuen Songs können sich mit unseren besten Werken messen", so Drummer Larry Mullen Jr. "Wir diskutieren oft darüber, wann wir neue Tracks veröffentlichen sollen. Man weiß es nie genau ... aber angesichts der aktuellen Weltlage fühlt es sich nach dem richtigen Zeitpunkt an."