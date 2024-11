Im Endspurt der US-Wahl fehlte in kaum einem Kandidatenauftritt der Hinweis, dass die eigene Partei breit und offen insbesondere für bisherige Anhänger der anderen Gesinnungsgemeinschaft sei. Demokraten wie Republikaner animierten intensiv zur stimmlichen Grenzüberschreitung. Das klingt folgerichtig in einem de facto Zwei-Parteien-System mit Mehrheitswahlrecht, wo es immer darum geht, über 50 Prozent zu kommen. Doch es wirkt inkonsequent angesichts einer den Gegner extrem angreifenden Art des Stimmenfangs, wie er immer noch vor allem via Fernsehen betrieben wird.

Zwei Drittel der 18 Milliarden Dollar für Marketing in diesem Wahlkampf wurden für Werbespots aufgewendet, mehr als die Hälfte davon im linearen Fernsehen. Laut Myers Report landeten 6,1 Milliarden im Patschenkino, aber erst 1,6 Milliarden auf digitalen Plattformen einschließlich Social Media.