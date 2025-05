CCA Venus Awardshow 2025: Die österreichische Kreativszene feiert ihre Bestleistungen

Die heimische Kreativbranche kam am Donnerstagabend in den Wiener Werkshallen zusammen, um im Rahmen der CCA Venus Awardshow 2025 die besten Kampagnen, Konzepte und Ideen des vergangenen Jahres auszuzeichnen. Mehr als 1.000 Kreative, Auftraggeber:innen und Agenturvertreter:innen folgten der Einladung des Creativ Club Austria (CCA) – und erlebten eine Preisverleihung, die unter dem Motto „Creativity needs connection“ den Fokus auf kreative Spitzenleistungen und gesellschaftliche Relevanz legte.

Charmant und pointiert führte Tamara Mascara durch den Abend. Für musikalische Highlights sorgten DJ deepanda während der Show sowie Caorli und Joules bei der anschließenden Afterparty. Insgesamt wurden 167 Veneres vergeben – darunter 18 in Gold, 44 in Silber und 105 in Bronze, ausgewählt aus 1.410 Einreichungen von einer erstmals paritätisch besetzten Jury mit 145 Expert:innen.

Mit gleich drei Gold-Veneres, zwölf Silber-Auszeichnungen und 15 Bronze-Trophäen avancierte DMB. zur erfolgreichsten Agentur des Abends und sicherte sich den Titel „Creative Lead of the Year“. Gemeinsam mit der Wiener Städtischen Versicherung wurde DMB. außerdem als „Client of the Year“ ausgezeichnet – ein Preis, der heuer erstmals geteilt und damit als Symbol für gelungene kreative Zusammenarbeit verstanden wurde.

Die CCA Venus, seit über fünf Jahrzehnten etabliert, gilt als bedeutendster Branchenpreis Österreichs. Auch 2025 zeigte sie, wie innovativ, engagiert und gesellschaftlich relevant kreative Kommunikation sein kann – und bleibt damit ein Seismograf für die Entwicklungen in einer Branche im Wandel.

Weitere Informationen zu den Preisträgern der CCA Venus 2025

https://creativclub.at/news/venus-winners-2025