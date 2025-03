Hofer ist Printwerber des Jahres 2024: Warum der Diskonter auf Print setzt

Die Hofer KG wurde zum Printwerber des Jahres 2024 gekürt – eine Auszeichnung, die bestätigt, dass Print auch im digitalen Zeitalter eine entscheidende Rolle in der Markenkommunikation spielt. Mit wöchentlichen Flugblättern, Printinseraten in Magazinen und Tageszeitungen sowie einem ausgewogenen Mediamix erreicht Hofer drei Millionen Haushalte in Österreich.

Warum Print für Hofer unverzichtbar bleibt

Laut Claudia Bazanella, Group Director Customer Interaction bei Hofer, ist Print trotz digitaler Werbemöglichkeiten weiterhin ein effektiver und relevanter Kanal: "Print schafft Vertrauen und erzielt eine hohe Erinnerungswirkung. Studien zeigen, dass Konsumentinnen und Konsumenten gedruckter Werbung größere Aufmerksamkeit schenken und diese bis zu 17 Tage lang im Gedächtnis bleibt. Zudem verstärkt Print digitale Kampagnen – Online-Werbung ist um 400 Prozent effektiver, wenn sie mit Print kombiniert wird."

Auch wirtschaftlich bleibt Print ein wichtiger Faktor: Untersuchungen belegen, dass Kundinnen und Kunden, die Printwerbung konsumieren, durchschnittlich 28 Prozent mehr ausgeben.

Print entwickelt sich weiter: Personalisierung und smarte Strategien

Print ist längst nicht mehr nur klassisches Flugblatt-Marketing. Neue Technologien ermöglichen personalisiertes Direct Mailing, das gezielt auf Kundenbedürfnisse eingeht. Immer mehr Unternehmen setzen auf Smart Printing, bei dem gedruckte Werbemittel auf Basis von Kundendaten individualisiert werden. Hofer nutzt diese Entwicklungen, um seine Zielgruppen noch genauer anzusprechen und die Reichweite zu optimieren.

Die Zukunft liegt in der Kombination von Print und Digital

Hofer setzt gezielt auf die Verzahnung von analogen und digitalen Kanälen. Die Verbindung von Printwerbung mit digitalen Kampagnen erhöht nicht nur die Sichtbarkeit, sondern auch die Kundenbindung. Claudia Bazanella sieht darin einen klaren Vorteil: "Jeder Kanal hat seine Stärken. Die Kombination von Print und Online ermöglicht es uns, breite Zielgruppen optimal anzusprechen."

Neben Hofer wurde der Wiener Städtische Versicherungsverein für den kreativen Einsatz von Print ausgezeichnet. Die Kampagne zum 200-jährigen Jubiläum nutzte Print, um einen filmischen Werbespot mit einem durchgehenden Filmstreifen in Zeitungen zu begleiten – ein Beispiel dafür, wie Print innovativ mit anderen Medien interagieren kann.

Print bleibt ein wichtiger Bestandteil des Mediamix

Während digitale Werbung weiter an Bedeutung gewinnt, zeigt die Hofer KG, dass Print weiterhin ein leistungsstarker Kanal für Kundenkommunikation ist. Die Werbestrategie des Diskonters beweist, dass gedruckte Werbung auch 2025 ein unverzichtbares Instrument für Markenbildung und Verkaufsförderung bleibt.