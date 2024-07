Tobias Moretti & Gregor Bloeb

Die im Vorjahr mit Kantersieg angetretene, vorerst auf drei Jahre befristete Intendanz kam zur rechten Zeit: Mehr noch als Gregor Bloeb rieb Nina Proll, die Ehefrau, gegen die Restriktionen der Coronazeit auf, beide verloren anschließend einiges an Engagements und anderweitigen Verträgen.

Wäre nicht jetzt, wo das Land von kontaminierten Gewässern überflutet zu werden droht, Widerstand noch dringlicher angezeigt? Da holt Bloeb zu einem erlebenswerten Monolog aus. „Selbstverständlich positionieren wir uns gegen rechts und gegen unterkomplexe Verein-facher. Wir machen aber sowieso, was wir machen wollen – Anarchie und Tradition –, und grenzen dabei ganz sicher niemanden aus“, verweist er Moralisierern abermals adieu. „Interessante Kunst ist immer ambivalent, nie eindeutig und kommt sehr gut ohne Zeigefinger aus. Sie ist immer frei. Schon allein deshalb muss sie unbedingt immer antifaschistisch und antiautoritär sein. So vielen aktuellen Entwicklungen kann man nur noch mit sehr viel Trotz und Widerstand begegnen – und“, fährt er noch einen Dreh deutlicher fort, „es ist egal, ob eine Maskenpflicht beim Sportunterricht eingeführt wurde oder wir uns mit Absurdauflagen auseinandersetzen müssen. Mit Kriegsgebrüll, Benko, Trump vs. Biden – es ist so absurd, man kommt gar nicht mehr hinterher.“ Coda: „Wir können all dem mit dem Theater nicht hinterherlaufen, wir müssen was ganz Eigenes schaffen, was es nur bei uns gibt. Das Sinnstiftende am Theater ist das Verbindende! Hier haben wir die Möglichkeit des Dialogs, des Zuhörens, der Auseinandersetzung mit den ganz großen Fragen, Stoffen und Themen, der Konfrontation.“

Und drehen? Welch naive Anfrage! Er selbst leitet als Regisseur die Wiederaufnahme der wieder glänzend gebuchten Produktion „Die 7 Todsünden“ aus dem Vorjahr. Dass der „Zerbrochne Krug“ von der Deutschen Anna Bergmann inszeniert wird, die zuletzt für sämtliche vakanten Wiener Theaterdirektionen im Gespräch war, betrachtet er als Bereicherung und Erleichterung, zumal an Kleists genialem Text dramaturgisch nicht gestümpert wird.