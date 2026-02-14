"The Moment": Charli xcx spielt Charli xcx

Charli xcx als Charli xcx. Oder zumindest eine Version ihrer selbst. Mit der Mockumentary von Aidan Zamiri setzt der Popstar neue Maßstäbe in der Selbstbetrachtung. Mit dem Album "Brat" und der Marketingkampagne drumherum zeichnete die Künstlerin für den "Brat Summer" als Popphänomen verantwortlich. Aber natürlich hat großer Erfolg auch große Schattenseiten, steigt der Erwartungsdruck doch enorm. Auch der eigene. Und das zeigt Charli xcx vor der Kamera. Ab Donnerstag im Kino.
von
