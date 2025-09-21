News Logo
Taylor Swift wirbt für Album mit Video auf "Taylornation"

1 min
Taylor Swift verspricht Glamour
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, FRAZER HARRISON
Superstar Taylor Swift (35) legt sich knapp zwei Wochen vor Erscheinen ihres neuen Albums werbewirksam ins Zeug. Das Social-Media-Team des Popstars postete auf dem Account "Taylornation" ein Video, in dem die Sängerin ihren Fans weitere Einzelheiten über "The Life of a Showgirl" verrät. Nach einem "außergewöhnlichen" Fotoshooting lege sie nun den Platten und CDs mehr Fotos als geplant bei, erzählte Swift. Zudem enthielten Album-Exemplare ein Gedicht.

Die Sängerin versprach ihren Fans auch einen ganz besonderen Hochglanz-Look. Dieses Album soll sich "sehr luxuriös" anfühlen, sagte Swift, passend zu dem Glanz und Glamour eines Showgirls auf der Bühne. Sie habe sehr viel Zeit und Arbeit in die Aufmachung der Verkaufsprodukte gesteckt, und sie sei "sehr stolz" darauf, führte Swift weiter aus. In dem Video trägt Swift ein oranges Oberteil - Orange ist auch die Themenfarbe des Albums.

Das zwölfte Studioalbum Swifts mit dem Titel "The Life of a Showgirl" soll am 3. Oktober erscheinen. Das Album umfasst zwölf Songs, darunter Titel wie "Elizabeth Taylor", "Eldest Daughter" und "Honey". Bei dem Song "The Life of a Showgirl" wirkt zudem Sabrina Carpenter mit.

