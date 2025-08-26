News Logo
Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt

Swift und Kelce werden heiraten
©AFP, APA, TIMOTHY A. CLARY
Pop-Star Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. "Eure Englisch-Lehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten", schrieb Swift am Dienstag auf der Onlineplattform Instagram. Dazu veröffentlichte die Sängerin Fotos, die offenbar zeigen, wie Kelce ihr einen Heiratsantrag macht - und ein Foto, auf dem sie einen großen Ring trägt.

von

Die beiden bestätigten damit, worauf viele Fans weltweit seit langem gehofft hatten. Swifts und Kelces Beziehung begann im Sommer 2023, wurde schnell öffentlich. Sie zeigten sich bei zahlreichen gemeinsamen Auftritten und bekundeten ihre Liebe öffentlich - etwa bei Konzerten von Swifts Rekordtour oder beim Super Bowl der Nordamerikanischen Footballliga NFL.

Logo
