Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt

Pop-Star Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. "Eure Englisch-Lehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten", schrieb Swift am Dienstag auf der Onlineplattform Instagram. Dazu veröffentlichte die Sängerin Fotos, die offenbar zeigen, wie Kelce ihr einen Heiratsantrag macht - und ein Foto, auf dem sie einen großen Ring trägt.

von APA