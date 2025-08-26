News Logo
ABO

Ätna ausgebrochen, hier finden Reisende Infos

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Weltweit gibt es über 1.500 aktive Vulkane
©Giuseppe Distefano, APA, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Auf der beliebten Urlaubsinsel Sizilien ist erneut der Ätna ausgebrochen - mit Folgen für den Flugverkehr. Das Auswärtige Amt empfiehlt, sich bei der Airline zu erkundigen, ob der Vulkanausbruch Auswirkungen auf bereits gebuchte Flüge hat. Auch über die {{a-PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuYWVyb3BvcnRvLmNhdGFuaWEuaXQvZW4vIj4=}}Webseite des Flughafens Catania{{/a}} können sich Flugreisende informieren.

von

Experten verweisen zudem darauf hin, dass die Stornierung einer Pauschalreise ohne Gebühren möglich ist, wenn sie durch außergewöhnliche Umstände erheblich beeinträchtigt wird. Voraussetzung ist, dass der Urlaubsort direkt vom Vulkanausbruch betroffen ist.

Vulkanausbrüche sind keine Seltenheit. Weltweit gibt es über 1.500 aktive Vulkane - und einige davon befinden sich in Urlaubsregionen.

Grundsätzlich raten die Experten, sich auf eine Reise in ein Vulkan-Gebiet gut vorzubereiten. Dazu gehört, sich beim Auswärtigen Amt über aktuelle Reisewarnungen für bestimmte Regionen zu erkundigen. Auf der Webseite können Urlauber sich auch über Regelungen des Reiseziels informieren.

Da sich die Situation vor Ort aber schnell ändern kann, raten die Experten zusätzlich: aktuelle Wettermeldungen zu verfolgen - etwa regelmäßig das Radio und den Fernseher anschalten. In vielen Ländern geben auch die nationalen Behörden Warnungen und Informationen zu Naturgefahren auf ihren Webseiten bekannt - oft in englischer Sprache. Zudem können Urlauber an der Hotel-Rezeption oder bei ihrem Gastgeber konkret nachfragen.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Giuseppe Distefano/Giuseppe Distefano

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
So zu tun, also würde man das Schimpfwort überhören, ist nicht ratsam
Gesundheit
Wenn Kinder den Schimpfwortschatz entdecken
1938 Geborene wurden im Schnitt etwa 80 Jahre alt
Gesundheit
Lebenserwartung wächst langsamer als zu Beginn des 20. Jahrhunderts
80 Prozent der Frauen im Wechsel leiden unter Hitzewallungen
Gesundheit
Neue Hilfe gegen Hitzewallungen auch ohne Hormonersatz
++ ARCHIVBILD ++ Daten aus 23 Ländern ausgewertet
Technik
Lebenserwartung wächst langsamer als zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Anpassung an Koralle ist nahezu perfekt
Technik
Zum Verwechseln ähnlich: Tarnung von Zwerg-Seepferdchen auf der Spur
Das Starship hob wegen des Wetters wieder nicht ab
Technik
Zehnter Testflug von Rakete Starship erneut verschoben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER